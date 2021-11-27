Кубок Дэвиса 2021 прямая трансляция

Финальная стадия Кубка Дэвиса 2021 пройдет в Мадриде Испания, где определились пары матчей 1/4 финала:

29 ноября: Италия — Хорватия,

30 ноября: Великобритания — Германия,

1 декабря: Сербия — Казахстан,

2 декабря: Россия — Швеция.

Сборная России на Кубка Дэвиса 2021, выступает в следующем составе: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин. Капитан команды Шамиль Тарпищев.

Полуфинальные матчи пройдут 3 и 4 декабря, финал Кубка Дэвиса 2021 состоится 5 декабря, начало всех матчей в 18-00 по московскому времени.

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