Bellator 272 прямая трансляция
В ночь с 3 на 4 декабря 2021 года, в Анкасвилле (США) пройдет турнир Bellator 272: Петтис - Хоригучи, начало прямого эфира 4.12.2021 в 03-00 мск.
В главном событии состоится титульный бой, - за пояс чемпиона Bellator в легчайшем весе: обладатель титула, американец Серхио Петтис (21-5) встретится в октагоне с экс-чемпионом, японцем Киоджи Хоригучи (29-3), который отказался от титула в 2019 году из-за травмы.
Кард Bellator 272 Pettis vs. Horiguchi
Серджио Петтис VS Киоджи Хоригучи
Эммануэль Санчес VS Джереми Кеннеди
Кайл Кратчмер VS Оливер Энкамп
Джей Джей Уилсон VS Альфи Дэвис
Джош Хилл VS Джаред Скоггинс
Леван Чохели VS Винишиус де Хесус
Джорнел Луго VS Томми Эспиноза
Киллис Мота VS Майк Хэмил
Александр Шаблий VS Бобби Кинг
Кай Камака третий VS Джон де Хесус
Дэн Морет VS Рикардо Сейшас
Джонни Эблин VS Коллин Хакбоди
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