Bellator 272 прямая трансляция

В ночь с 3 на 4 декабря 2021 года, в Анкасвилле (США) пройдет турнир Bellator 272: Петтис - Хоригучи, начало прямого эфира 4.12.2021 в 03-00 мск.

В главном событии состоится титульный бой, - за пояс чемпиона Bellator в легчайшем весе: обладатель титула, американец Серхио Петтис (21-5) встретится в октагоне с экс-чемпионом, японцем Киоджи Хоригучи (29-3), который отказался от титула в 2019 году из-за травмы.



Кард Bellator 272 Pettis vs. Horiguchi

Серджио Петтис VS Киоджи Хоригучи

Эммануэль Санчес VS Джереми Кеннеди

Кайл Кратчмер VS Оливер Энкамп

Джей Джей Уилсон VS Альфи Дэвис

Джош Хилл VS Джаред Скоггинс

Леван Чохели VS Винишиус де Хесус

Джорнел Луго VS Томми Эспиноза

Киллис Мота VS Майк Хэмил

Александр Шаблий VS Бобби Кинг

Кай Камака третий VS Джон де Хесус

Дэн Морет VS Рикардо Сейшас

Джонни Эблин VS Коллин Хакбоди

Предлагаем вашему вниманию:

Лучшие финиши от бойцов Bellator 272

Серхио Петтис vs Альфред Хашакян - видео боя