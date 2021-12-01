Bellator 272 прямая трансляция

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В ночь с 3 на 4 декабря 2021 года, в Анкасвилле (США) пройдет турнир Bellator 272: Петтис - Хоригучи, начало прямого эфира 4.12.2021 в 03-00 мск.

В главном событии состоится титульный бой, - за пояс чемпиона Bellator в легчайшем весе: обладатель титула, американец Серхио Петтис (21-5) встретится в октагоне с экс-чемпионом, японцем Киоджи Хоригучи (29-3), который отказался от титула в 2019 году из-за травмы.

Кард Bellator 272 Pettis vs. Horiguchi

Серджио Петтис VS Киоджи Хоригучи
    Эммануэль Санчес VS Джереми Кеннеди
    Кайл Кратчмер VS Оливер Энкамп
    Джей Джей Уилсон VS Альфи Дэвис
    Джош Хилл VS Джаред Скоггинс
    Леван Чохели VS Винишиус де Хесус
    Джорнел Луго VS Томми Эспиноза
    Киллис Мота VS Майк Хэмил
    Александр Шаблий VS Бобби Кинг
    Кай Камака третий VS Джон де Хесус
    Дэн Морет VS Рикардо Сейшас
    Джонни Эблин VS Коллин Хакбоди

 Предлагаем вашему вниманию:

 Лучшие финиши от бойцов Bellator 272

 

Серхио Петтис vs Альфред Хашакян - видео боя

 

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