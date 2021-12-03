ACA 133 смотреть онлайн прямой эфир

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В ночь с 4 на 5 декабря 2021 года, в Санкт-Петербурге состоится турнир АСА 133: Бимарзаев vs Лима, начало трансляции 5.12.2021 в 01:45 мск.

В главном событии ACA 133, пройдет поединок в полулегком весе (66,2 кг): Апти Бимарзаев (18-2-0) из Белоруссии сразится с бразильцем Элисмаром Лима (24-9-1). Запланированный титульный бой ACA 133, между Магомедовым и Матевосяном перенесен из-за болезни Муслима Магомедова.

Кард / бои ACA 133:

Главный кард
Элисмар Лима (24-9-1) — Апти Бимарзаев (18-2-0) — полулегкий вес
Валерий Мясников (14-2-2) — Рене Пессоа (24-7-0) — средний вес
Никита Чистяков (12-7-1) — Майкон Силван (16-5-0) — легчайшая категория
Карлос Агусту (19-3-0) — Абдул-Рахман Темиров (14-6-0) — легкий вес

Предварительный кард
Мамуржон Хамдамов (10-2-0) — Тилек Машрапов (10-5-0) — полусредний вес
Вагнер Прадо (16-5-1) — Эльхан Мусаев (7-1-0) — тяжелый вес
Ахмед Мусакаев (9-2-0) — Франсиско Де Лима Мачиель (16-5-1) — легчайшая категория
Горан Рельич (20-9-0) — Даврбек Исаков (20-13-0) — полутяжелый вес
Анатолий Бойко (6-1-0) — Бай-Али Шаипов (7-1-0) — полусредний вес
Камиль Онищук (8-1-0) — Владимир Федин (18-7-0) — полутяжелый вес

 

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