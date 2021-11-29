Россия - Хорватия: теннис прямая трансляция
5 декабря 2021 года в Мадриде (Испания) состоится финальный матч Кубка Дэвиса 2021, начало турнира 5.12.2021 в 18-00 по московскому времени.
4 декабря в 1/2 сборная России переиграла команду Германии:
Андрей Рублев vs. Доминик Кепфер — 6:4, 6:0
Даниил Медведев vs. Ян-Леннард Штруфф — 6:4, 6:4
Уверенная победа России со счетом 2:0. Сборная Хорватии в упорной борьбе переиграла Сербию со счетом 2:1.
Россияне уже выигрывали Кубок Дэвиса – в 2002 и 2006 гг. В 2021 году сборную России представляют: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской.
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