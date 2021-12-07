UFC 269 смотреть онлайн

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С 11 на 12 декабря 2021 года, в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 269: Оливейра - Порье, начало турнира 12.12.21 в 02:15 по московскому времени, ссылки на трансляцию будут доступны на нашем сайте.

В главном событии турнира, пройдет бой за титул чемпиона UFC в легком весе: обладатель пояса - Чарльз Оливейра (31-8 1) из Бразилии, встретится в октагоне с американцем Дастином Порье (28-6 1).

В своей первой защите титула чемпиона, Чарльз Оливейра не является фаворитом поединка, по мнению букмекеров фаворит Дастин Порье, который в 2021 года дважды победил Конора МакГрегора.

Во втором по значимости событии UFC 269, в женском титульном бою в легчайшем весе, бразильянка Аманда Нуньес (21-4)  сразится с Джулианн Пенья (10–4) из США.

Кард UFC 269 Oliveira vs. Poirier:
Главный кард
Легкий вес, титульный бой: Чарльз Оливейра – Дастин Порье
Женщины, легчайший вес, титульный бой: Аманда Нуньес – Джулианна Пенья
Полусредний вес: Джефф Нил – Сантьяго Понзиниббио
Наилегчайший вес: Кай Кара-Франс – Коди Гарбрандт
Легчайший вес: Раулиан Пайва – Шон О’Мэлли

Предварительный кард
Полулегкий вес: Джош Эмметт – Дэн Иге
Легчайший вес: Педро Муньос – Доминик Крус
Тяжелый вес: Аугусто Сакаи – Тай Туиваса
Средний вес: Джордан Райт – Бруно Силва
Наилегчайший вес: Алекс Перес – Мэтт Шнелл
Полулегкий вес: Райан Холл – Дэррик Миннер
Легчайший вес: Рэнди Коста – Тони Келли
Женщины, наилегчайший вес: Джиллиан Робертсон – Присцила Кашуэйра

 

Предлагаем вашему вниманию:

Чарльз Оливейра - Майкл Чендлер / Oliveira vs. Chandler

 

Дастин Порье - Макс Холлоуэй / Poirier vs Holloway

 

UFC 269: Оливейра vs Порье - Обратный отсчет

 

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