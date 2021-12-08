ACA 134: дата, кард, трансляция

17 декабря 2021 года в Краснодаре пройдет турнир ACA 134 Кошкин vs Багов, начало турнира 17.12.2021 в 16:45 по московскому времени.

В главном событии ACA 134, состоится бой топовых бойцов в полусреднем весе: Экс-чемпион в лёгком весе - Али Багов (30-11) сразится с опасным ударником Андреем Кошкиным (21-7).

Со-главным событием станет многообещающий бой в легком весе: неординарный боец, как в стойке, так и партере - Джихад Юнусов (19-5) встретится в октагоне с не имеющим поражений Исламом Омаровым (10-0).

В третьем по значимости бое ACA 134, в категории 70 кг, встретятся известные бойцы - ветераны, Венер Галиев (Россия) и Артём Дамковский (Беларусь).

Кард ACA 134:

Основной кард

Али Багов — Андрей Кошкин

Джихад Юнусов — Ислам Омаров

Артем Дамковский — Венер Галеев

Хусейн Халиев — Александр Бутенко

Диего Брандао — Алексей Полпудников

Предварительный кард

Мухамед Коков — Павел Гордеев

Евгений Егембердиев — Карлос Эдуардо

Алексей Полпудников — Диего Брандао

Махочи Сагитов — Леонардо Лимбергер

(кард уточняется)

ACA 134 Краснодар - участники турнира

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