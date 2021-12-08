ACA 134: дата, кард, трансляция
17 декабря 2021 года в Краснодаре пройдет турнир ACA 134 Кошкин vs Багов, начало турнира 17.12.2021 в 16:45 по московскому времени.
В главном событии ACA 134, состоится бой топовых бойцов в полусреднем весе: Экс-чемпион в лёгком весе - Али Багов (30-11) сразится с опасным ударником Андреем Кошкиным (21-7).
Со-главным событием станет многообещающий бой в легком весе: неординарный боец, как в стойке, так и партере - Джихад Юнусов (19-5) встретится в октагоне с не имеющим поражений Исламом Омаровым (10-0).
В третьем по значимости бое ACA 134, в категории 70 кг, встретятся известные бойцы - ветераны, Венер Галиев (Россия) и Артём Дамковский (Беларусь).
Кард ACA 134:
Основной кард
Али Багов — Андрей Кошкин
Джихад Юнусов — Ислам Омаров
Артем Дамковский — Венер Галеев
Хусейн Халиев — Александр Бутенко
Диего Брандао — Алексей Полпудников
Предварительный кард
Мухамед Коков — Павел Гордеев
Евгений Егембердиев — Карлос Эдуардо
Алексей Полпудников — Диего Брандао
Махочи Сагитов — Леонардо Лимбергер
(кард уточняется)
ACA 134 Краснодар - участники турнира
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