ACA 134: дата, кард, трансляция

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17 декабря 2021 года в Краснодаре пройдет турнир ACA 134 Кошкин vs Багов, начало турнира 17.12.2021 в 16:45 по московскому времени.

В главном событии ACA 134, состоится бой топовых бойцов в полусреднем весе: Экс-чемпион в лёгком весе - Али Багов (30-11) сразится с опасным ударником Андреем Кошкиным (21-7).

Со-главным событием станет многообещающий бой в легком весе: неординарный боец, как в стойке, так и партере - Джихад Юнусов (19-5) встретится в октагоне с не имеющим поражений Исламом Омаровым (10-0).

В третьем по значимости бое ACA 134, в категории 70 кг, встретятся известные бойцы - ветераны, Венер Галиев (Россия) и Артём Дамковский (Беларусь).

Кард ACA 134:
Основной кард
Али Багов — Андрей Кошкин
Джихад Юнусов — Ислам Омаров
Артем Дамковский — Венер Галеев
Хусейн Халиев — Александр Бутенко
Диего Брандао — Алексей Полпудников

Предварительный кард
Мухамед Коков — Павел Гордеев
Евгений Егембердиев — Карлос Эдуардо
Алексей Полпудников — Диего Брандао
Махочи Сагитов — Леонардо Лимбергер
(кард уточняется)

 

ACA 134 Краснодар - участники турнира

 

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