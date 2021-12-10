ЛОМАЧЕНКО vs. КОММИ: смотреть онлайн прямой эфир

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В ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке (США), пройдет вечер бокса Lomachenko vs. Commey, начало прямой трансляции 12.12.2021 в 05:00 по московскому времени.

В главном событии вечера, состоится 12-раундовый поединок в лёгком весе (до 61,2 кг), в ринге встретятся экс-чемпионы мира: украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и Ричард Комми (30-3, 27 КО) из Ганы. На кону поединка, вакантный титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental в лёгком весе.

Кард вечера бокса Lomachenko vs. Commey:

    Василий Ломаченко vs. Ричард Комми
    Александр Тесленко vs. Джаред Андерсон
    Кейшон Дэвис vs. Хосе Зарагоса
    Нико Али Уолш vs. Рейес Санчес

 

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