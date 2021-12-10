БИВОЛ – САЛАМОВ: Прямая трансляция

11 декабря 2021 года в Екатеринбурге пройдет вечер бокса Bivol vs. Salamov, начало прямого эфира 11.12.2021 в 17-00 по московскому времени.

В главном событии вечера, состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе (до 79,4 кг): Чемпион, россиянин Дмитрий Бивол (18-0, 11 KO) защищает свой пояс от претендента соотечественника Умара Саламова (26-1, 19 KO).

В со-главном событии, не имеющий поражений Магомед Курбанов проведёт защиту титула WBO International в первом среднем весе, против экс-чемпиона мира - бразильца Патрика Тейшейра.

В третьем по значимости бое, за вакантный титул «серебряного» чемпиона WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг), поспорят россиянин Сергей Лубкович и украинец Эдуард Скавинский, наслаждаемся!

Кард вечера бокса Bivol vs. Salamov:

Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) – Умар Саламов (26-1, 19 КО)

Магомед Курбанов (22-0, 13 КО) – Патрик Тейшейра (31-2, 22 КО)

Эдуард Скавинский (14-0, 7 КО) – Сергей Лубкович (13-0, 9 КО)

Руслан Камилов (11-0-1, 5 КО) – Дмитрий Хасиев (12-2-2, 6 КО)

Шавкатджон Рахимов (15-0-1, 12 КО) – Рилван Оладосу (16-0, 8 КО)

Артыш Лопсан (6-1-1, 4 КО) – Рамил Гаджиев (13-1-1, 8 КО)

Ярослав Дороничев (дебют) – Александр Зубков (5-3, 5 КО)

Ахтём Захиров (дебют) – ТВА

Георгий Кушиташвили (дебют) - ТВА

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Дмитрий Бивол — Феликс Валера / Bivol vs. Valera