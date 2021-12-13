AMC Fight Nights 107: дата, кард, трансляция

20 декабря 2021 года, в Минске состоится турнир AMC Fight Nights 107 | BFC: Минский рубеж, начало турнира 20.12.2021 в 20-00 мск.

В главном событии AMC Fight Nights 107, пройдет бой в полусреднем весе: в октагоне встретятся россиянин Алексей Махно (25-7) и белорус Руслан Колодко (10-9).

В со-главном поединке, в полусредней категории, вундеркинд mma - Максим Буторин (19-4-1) сразится с Хамзатом Чапановым (3-1).

В главном карде турнира, выступит российский супертяж Григорий Пономарев, соперником которого станет иранский гигант Алиреза Сафара, также проведут поединки любимцы минской публики - Артем Земляков и Сергей Чмель.

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