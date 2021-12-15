UFC Vegas 45 Льюис vs. Дакас: дата, кард, трансляция

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В ночь с 18 на 19 декабря 2021 года, в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night Lewis vs. Daukaus, так же известный как ESPN+ 57. Начало турнира 19.12.21 в 00:10 мск, ссылки на трансляцию, смотрите незадолго до начала.

Главным боем, последнего в 2021 году турнира UFC, станет поединок в тяжелом весе: Один из лучших ударников UFC - Деррик Льюис (25-8, 1 NC ) по прозвищу "Черный зверь", сразится с не имеющим поражений в UFC - Крисом Дакасом (12-3 4-0 в UFC).

Данный бой более важен для Деррика Льюиса, который в случае победы может претендовать на титульный бой, в свою очередь при победе Криса Дакаса до титульного поединка останется 2 шага. По мнению букмекеров, фаворит боя Крис Дакас!

Кард UFC Fight Night 199 Льюис vs. Дакас:

Главный кард
Тяжёлый вес: Деррик Льюис (25-8, 1 NC ) vs Крис Дакас (12-3)
Полусредний вес: Стивен Томпсон (16-5-1) vs Белал Мухаммад (19-3, 1 NC )
Женский минимальный вес: Аманда Лемос (10-1-1 ) vs Анджела Хилл (13-10)
Легчайший вес: Рафаэль Ассунсао (27-8 ) vs Рики Симон (18-3)
Лёгкий вес: Диего Феррейра (17-4 ) vs Матеуш Гамрот (19-1)
Полулёгкий вес: Каб Свонсон (27-12 ) vs Даррен Элкинс (26-9).

Предварительный кард
Средний вес: Дастин Стольцфус (13-3 ) vs Джеральд Мёршарт (33-14 )
Легчайший вес: Раони Барселос (16-2 ) vs Виктор Генри (21-5 )
Тяжёлый вес: Джастин Тафа (4-3 ) vs Харри Хансакер (7-4 )
Женский наилегчайший вес: Сижара Ибэнкс (7-6 ) vs Мелисса Гатто (7-0-2 )
Полулёгкий вес: Чарльз Жорден (11-4-1) vs Андре Эвелл (17-8 )
Женский полулёгкий вес: Ракэль Пеннингтон (12-8 ) vs Мэйси Чиассон (7-1)
Тяжёлый вес: Дон'Тэйл Майес (8-4) vs Джош Парисян (14-4)
Лёгкий вес: Джордан Лавитт (8-1 ) vs Мэтт Сейлес (8-3).

 

Предлагаем вашему вниманию:

Крис Дакас - Шамиль Абдурахимов / Daukaus vs. Abdurakhimov

 

Деррик Льюис - лучшие моменты

 

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