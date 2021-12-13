Джейк Пол vs. Тайрон Вудли 2: Смотреть онлайн прямой эфир

В ночь 18 на 19 декабря 2021 года, в Тампе (США), пройдет вечер бокса Jake Paul vs. Tyron Woodley 2, начало прямой трансляции 19.12.2021 в 05:00 по московскому времени.

В главном поединке события, YouTube-блогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) сразится с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли (0-1). Изначально Джейк Пол должен был сразиться с британцем Томми Фьюри, братом Тайсона Фьюри, незадолго до поединка Томми Фьюри получил травму.

Кард вечера бокса Paul vs. Woodley 2:

Джейк Пол (4-0, 3 КО) – Тайрон Вудли (0-1)

Аманда Серрано (41-1-1, 30 КО) – Мириам Гутьеррес (14-1, 5 КО) - Бой за титул WBO, WBC и IBO

Лиам Паро (21-0, 13 КО) – Йомар Аламо (20-0-1, 12 КО)

Дерон Уилльямс (дебют) – Фрэнк Гор (дебют)

Джей-Леон Лав (24-3-1, 13 КО) – Маркус Оливейра (28-5-1, 22 КО)

Энтони Тейлор (2-2, 1 КО) – Крис Авила (0-1)

Джеованни Эстела (5-0, 2 КО) – Крис Роллинс (5-2-1, 4 КО).

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Джейк Пол – Тайрон Вудли 1