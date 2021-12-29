Виталий Кличко: С новым 2220 годом, с 2222 годом!

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом тяжелом весе, а ныне мэр Киева - Виталий Кличко, уже выступил с праздничными поздравлениями Киевлян: "С хорошим настроением встречаем новый… 2220-й… 2222-й год! Произнес Виталий в своей поздравительном спиче.

Отметим, что некоторые губернаторы в России похожи на Виталия, но несколько с другими наклонностями: они не произносят таких пламенных речей, но дело свое знают "добре".

Поздравил с 2222 годом - Виталий Кличко

Виталий Кличко: крылатые выражения

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