Бокс: расписание титульных боёв на Январь и Февраль 2022 г.

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Расписание боксерских боев на январь 2022
   Мексика
15   Хирото Кёгучи
 (15-0, 10 KO)		  vs  Эстебан Бермудес
 (14-3-2, 10 KO)
   Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг)
   Верона, США
   Джо Смит, мл.
 (27-3, 21 KO)		  vs  Каллум Джонсон
 (20-1, 14 KO)
   Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)
 
   Атлантик-Сити, США
22  Гэри Расселл, мл.
 (31-1, 18 KO)		  vs  Марк Магсайо
 (23-0, 16 KO)
   Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг)
 
   Таиланд
25  Паня Прадабсри
 (37-1, 23 KO)		  vs  Ванхенг Менайотин
 (55-1, 19 KO)
   Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в минимальном весе (до 47,6 кг)
 
   Кардифф, Уэльс
29  Кларисса Шилдс
 (11-1, 2 KO)		  vs  Эма Козин
 (21-0-1, 11 КО)
   Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBF в среднем весе (до 72,6 кг)
 
   Уоррен, США
   Илунга Макабу
 (28-2, 25 KO)		  vs  Табисо Мчуну
 (23-5, 13 KO)
   Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе (до 90,7 кг)
   Тревор Брайан
 (21-0, 15 KO)		  vs  Мануэль Чарр
 (32-4, 18 KO)
   Бой за титул чемпиона мира по версии WBA World в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг)
 
 
Расписание боксерских боев на февраль 2022
   Лас-Вегас, США
 5  Карлос Куадрас
 (39-4-1, 27 KO)		  vs  Срисакет Сор Рунгвисаи
 (50-5-1, 43 KO)
   Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг)
 
   Глазго, Шотландия
 26   Джош Тейлор
 (18-0, 13 KO)		  vs  Джек Кэттеролл
 (25-0, 13 KO)
   Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг)
   Хьюстон, США
   Джермелл Чарло
 (34-1-1, 18 KO)		  vs  Брайан Кастаньо
 (17-0-2, 12 KO)
   Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в 1-м среднем весе (до 69,9 кг)

 

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