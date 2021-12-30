Бокс: расписание титульных боёв на Январь и Февраль 2022 г.
Расписание боксерских боев на январь 2022
|Мексика
|15
| Хирото Кёгучи
(15-0, 10 KO)
|vs
| Эстебан Бермудес
(14-3-2, 10 KO)
|Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг)
|Верона, США
| Джо Смит, мл.
(27-3, 21 KO)
|vs
| Каллум Джонсон
(20-1, 14 KO)
|Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)
|Атлантик-Сити, США
|22
| Гэри Расселл, мл.
(31-1, 18 KO)
|vs
| Марк Магсайо
(23-0, 16 KO)
|Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг)
|Таиланд
|25
| Паня Прадабсри
(37-1, 23 KO)
|vs
| Ванхенг Менайотин
(55-1, 19 KO)
|Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в минимальном весе (до 47,6 кг)
|Кардифф, Уэльс
|29
| Кларисса Шилдс
(11-1, 2 KO)
|vs
| Эма Козин
(21-0-1, 11 КО)
|Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBF в среднем весе (до 72,6 кг)
|Уоррен, США
| Илунга Макабу
(28-2, 25 KO)
|vs
| Табисо Мчуну
(23-5, 13 KO)
|Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе (до 90,7 кг)
| Тревор Брайан
(21-0, 15 KO)
|vs
| Мануэль Чарр
(32-4, 18 KO)
|Бой за титул чемпиона мира по версии WBA World в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг)
Расписание боксерских боев на февраль 2022
|Лас-Вегас, США
|5
| Карлос Куадрас
(39-4-1, 27 KO)
|vs
| Срисакет Сор Рунгвисаи
(50-5-1, 43 KO)
|Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг)
|Глазго, Шотландия
|26
| Джош Тейлор
(18-0, 13 KO)
|vs
| Джек Кэттеролл
(25-0, 13 KO)
|Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг)
|Хьюстон, США
| Джермелл Чарло
(34-1-1, 18 KO)
|vs
| Брайан Кастаньо
(17-0-2, 12 KO)
|Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в 1-м среднем весе (до 69,9 кг)