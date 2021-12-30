Бокс: расписание титульных боёв на Январь и Февраль 2022 г.

Мексика

Хирото Кёгучи

(15-0, 10 KO) vs Эстебан Бермудес

(14-3-2, 10 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг)

Верона, США

Джо Смит, мл.

(27-3, 21 KO) vs Каллум Джонсон

(20-1, 14 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Атлантик-Сити, США

Гэри Расселл, мл.

(31-1, 18 KO) vs Марк Магсайо

(23-0, 16 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг)

Таиланд

Паня Прадабсри

(37-1, 23 KO) vs Ванхенг Менайотин

(55-1, 19 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в минимальном весе (до 47,6 кг)

Кардифф, Уэльс

Кларисса Шилдс

(11-1, 2 KO) vs Эма Козин

(21-0-1, 11 КО)

Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBF в среднем весе (до 72,6 кг)

Уоррен, США

Илунга Макабу

(28-2, 25 KO) vs Табисо Мчуну

(23-5, 13 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе (до 90,7 кг)

Тревор Брайан

(21-0, 15 KO) vs Мануэль Чарр

(32-4, 18 KO)