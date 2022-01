ACA Young Eagles 23: смотеть онлайн

25 декабря в спортивном центре"Колизей" в городе Грозном, проходил грандиозный турнир ACA Young Eagles 23: Grand Prix Finals, в рамках которого проходили финалы Гран-При ACA в наилегчайшем и легчайшем весе.

В главном карде состоялись противостояния молодых звёзд лиги ACAYE. В андеркарде турнира проходили дебютные поединки молодых и талантливых бойцов. Всего в событии ACA Young Eagles 23 проходило 22 бескомпромиссных и ярких поединка.

Кард / бои ACA Young Eagles 23

Grand Prix Finals

22. 57.2 кг: Эльдар Мунапов (2-1, Грозный) vs Ислам «Маугли» Кончиев (7-2, Грозный)

21. 61.7 кг: 🇹🇯Хуршед Назаров (8-0, Душанбе) vs 🇷🇺Асвад Ахмадов (5-3, Грозный)



Главный кард

20. 61.7 Алевдин Зауров (3-0, Хасавюрт) vs Джаддал Алибеков (6-0, Грозный)

19. 61.2 🇪🇬Ахмед Усама Агиба (5-2, Каир) vs 🇷🇺Рахим Мидаев (8-1, Грозный)

18. 70.8 🇦🇿Орхан Валиев (10-4, Баку) vs 🇷🇺Шамхан Данаев (5-2, Грозный)

17. 70.8 Бахачали Бахачалиев (8-3, Махачкала) vs Амир «Пуля» Эльжуркаев (4-1, Урус-Мартан)

16. 70.8 🇰🇬Нуржигит Караев (11-7, Бишкек) vs 🇷🇺Рахман Махажиев (9-6, Грозный)

15. 77.6 Хан Курбанов (6-1, Пятигорск) vs Мовсар Боков (5-3, Назрань)

14. 70.8 🇧🇾Иван Жвирбля (7-6, Минск) vs 🇷🇺Юсуп Умаров (15-6, Шали)



Предварительный кард

13. 84.5 Бехруз Курбонов (6-0, Душанбе) vs Байсангур Сусуркаев (4-0, Грозный)

12. 77.6 Серик Ажибаев (9-3, Москва) vs Зелимхан Амиров (5-1, Грозный)

11. 66.3 Саид-Магомед Гимбатов (5-0, Махачкала) vs Ахмадхан Боков (6-5, Назрань)

10. 66.3 Низамуддин Рамазанов (8-4, Уфа) vs Имам Витаханов (7-2, Грозный)

9. 70.8 Шамиль Муталимов (5-2, Санкт-Петербург) vs Адам Масаев (6-0, Грозный)

8. 57.2 🇹🇯Довуд Идибеков (7-0, Душанбе) vs 🇷🇺Хасан Бисултанов (6-1, Грозный)

7. 57.2 Ислам Чагаров (5-4, Черкесск) vs Умалат Исрапилов (13-3, Урус-Мартан)

6. 61.2 🇹🇯Мехрдод Умаров (5-1, Душанбе) vs 🇷🇺Омар Рзаев (4-4, Нижний Новгород)

5. 59.0 Артур Оганесян (4-2, Москва) vs Ахмед Ясаев (4-0, Грозный)

4. 70.3 🇺🇿Мардон Маруфжонов (2-1, Ташкент) vs 🇷🇺Илисхан Ажигов (1-1, Назрань)

3. 61.7 Шамиль Исмаилов (6-5, Хасавюрт) vs Ахмадхан Эльмурзаев (3-0, Грозный)

2. 93+ Антон Шипачев (3-2, Новосибирск) vs Зумсо Зураев (2-0, Грозный)

1. 93.5 Азамат Токов (1-0, Владикавказ) vs Сулим Баталов (2-0, Грозный)

ACA Young Eagles 23 - онлайн видео

title="video player"

ACA YE 23: Имам Витаханов vs. Низамуддин Рамазанов