PFL 8 - 2021: Харрисон vs. Фабиан – Онлайн Video

Professional Fighters League - это Лига профессиональных бойцов (сокр. PFL). Промоутерская компания, основанная в США в 2012 году (ранее World Series of Fighting, WSOF), проводит серии турниров по смешанным единоборствам - ММА. С 2018 года PFL входит в тройку ведущих промоушенов мира.

Правила PFL соответствуют стандартным правилам ММА, кроме ударов локтями, которые запрещены, как в стойке так и в партере. В Professional Fighters League мужские бои, проводятся в 6 весовых категориях: полулегкой – до 65.7 кг; легкой – до 70.3 кг; полусредней – до 77.1 кг; средней – до 83.9 кг; полутяжелой – до 93.0 кг; тяжелой – до 120.0 кг.

PFL 8 - 2021: Харрисон – Фабиан / Harrison vs. Fabian



В ночь с 19 на 20 августа 2021 года, в Голливуде (Флорида, США), состоялся турнир PFL 8 – 2021: Harrison vs. Fabian.

В рамках турнира PFL 8 – 2021, прошли бои Плей-офф среди женщин в легкой и тяжелой весовых категориях. В главном поединке события, двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, американка Кайла Харрисон (10-0) сразилась с Геной Фабиан (4-1-0) из Новой Зеландии.

Кард / бои PFL 8 2021 Playoffs 2:

Кайла Харрисон (10 -0 -0) - Гена Фабиан (4-1-0)

Бруно Капелоса (11: 5) - Джамель Джонс (11: 6)

Лариса Морейра Пачеко (14: 4) - Тейлор Стратфорд (1: 1)

Денис Гольцов (26: 6) - Анте Делия (18: 3)

Ренан Ренан (7: 2) - Стюарт Остин (15: 6)

Кейтлин Янг (10 - 11 - 1) - Марина Мохнаткина (5 - 2)

Карл Сеуманутафа (12-13) - Мухаммед ДеРиз (8-3)

Мариана Мораис (17 - 11) - Замзагуль Файзалланова (6 - 1)

Синтия Ванесса Вескан (0: 0) против Аманды Лев (0: 0)

Кристиан Лозен (8: 2) - Йонас Флок (12: 4)

Kayla Harrison vs. Genah Fabian – Highlights

PFL 8 - 2021: Прелимы

