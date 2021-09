АСА 127: Керефов vs. Албасханов – Онлайн видео

ACA – Absolute Championship Akhmat: Одна из лидирующих, международных промоутерских компаний Европы и России, проводящих бои по смешанным боевым искусствам (mma).

В 2019 году, компания ACA в результате реорганизации объединяет в себе несколько известных лиг: ACB, WFCA и TECH-Krep, крупнейший из которых - промоушен ACB, по итогам 2016-2018 гг, занимал 3 место в мире среди всех ММА организаций.

28 августа 2021 года, в Краснодаре состоялтся турнир ACA 127.

В главном поединке события, проходил титульный бой: чемпион полулёгкого веса, не имеющий поражений Азамат Керефов (14-0) защищал свой пояс в бою против Расула Албасханова (11-4).

Ранее запланированный главный поединок ACA 127, между Хасбулаевем и Кишевым, перенесен на 5 ноября 2021 года. Возглавил турнир ACA 127 титульный бой в наилегчайшем весе между Азаматом Керефовым и Расулом Албасхановым.

Кард / бои АСА 127

Основной кард

11) Титульный бой в наилегчайшем весе: Азамат Керефов (57.1 кг) vs Расул Албасханов (57.15)

10) Бой в среднем весе: Артем Фролов (85.65 кг) vs Абдул-Рахман Джанаев (84.25 кг)*

9) Бой в полулёгком весе: Салман Жамалдаев (66.25 кг) vs Диего Брандао (66.1 кг)

8) Бой в полулёгком весе: Апти Бимарзаев (66.25 кг) vs Андрей Гончаров (66.05 кг)

7) Бой в полусреднем весе: Мурад Абдулаев (80.75 кг)* vs Андрей Кошкин (77.45 кг)



Предварительный кард

6) Бой в лёгком весе: Мухамед Коков (70.6 кг) vs Лом-Али Нальгиев (70.75 кг)

5) Бой в легчайшем весе: Ислам Мешев (61.55 кг) vs Олег Борисов (61.6 кг)

4) Бой в тяжёлом весе: Мухумат Вахаев (120.3 кг) vs Рафаэль Пессоа (119.75 кг)

3) Бой в наилегчайшем весе: Курбан Гаджиев (57 кг) vs Азамат Пшуков (57.05 кг)

2) Бой в полутяжёлом весе: Эльхан Мусаев (92.7 кг) vs Евгений Поскотин (90.8 кг)

1) Бой в полулёгком весе: Аркадий Осипян (66.05 кг) vs Давлатманд Чупонов (66.2 кг)

АСА 127 Азамат КЕРЕФОВ – Расул АЛБАСХАНОВ

АСА 127 Артем ФРОЛОВ – Абдул-Рахман ДЖАНАЕВ

АСА 127 Диего БРАНДАО – Салман ЖАМАЛДАЕВ

АСА 127 Мурад АБДУЛАЕВ – Андрей КОШКИН Обзор на Бой АБДУЛАЕВ