АСА 127: Керефов vs. Албасханов – Онлайн видео
ACA – Absolute Championship Akhmat: Одна из лидирующих, международных промоутерских компаний Европы и России, проводящих бои по смешанным боевым искусствам (mma).
В 2019 году, компания ACA в результате реорганизации объединяет в себе несколько известных лиг: ACB, WFCA и TECH-Krep, крупнейший из которых - промоушен ACB, по итогам 2016-2018 гг, занимал 3 место в мире среди всех ММА организаций.
28 августа 2021 года, в Краснодаре состоялтся турнир ACA 127.
В главном поединке события, проходил титульный бой: чемпион полулёгкого веса, не имеющий поражений Азамат Керефов (14-0) защищал свой пояс в бою против Расула Албасханова (11-4).
Ранее запланированный главный поединок ACA 127, между Хасбулаевем и Кишевым, перенесен на 5 ноября 2021 года. Возглавил турнир ACA 127 титульный бой в наилегчайшем весе между Азаматом Керефовым и Расулом Албасхановым.
Кард / бои АСА 127
Основной кард
11) Титульный бой в наилегчайшем весе: Азамат Керефов (57.1 кг) vs Расул Албасханов (57.15)
10) Бой в среднем весе: Артем Фролов (85.65 кг) vs Абдул-Рахман Джанаев (84.25 кг)*
9) Бой в полулёгком весе: Салман Жамалдаев (66.25 кг) vs Диего Брандао (66.1 кг)
8) Бой в полулёгком весе: Апти Бимарзаев (66.25 кг) vs Андрей Гончаров (66.05 кг)
7) Бой в полусреднем весе: Мурад Абдулаев (80.75 кг)* vs Андрей Кошкин (77.45 кг)
Предварительный кард
6) Бой в лёгком весе: Мухамед Коков (70.6 кг) vs Лом-Али Нальгиев (70.75 кг)
5) Бой в легчайшем весе: Ислам Мешев (61.55 кг) vs Олег Борисов (61.6 кг)
4) Бой в тяжёлом весе: Мухумат Вахаев (120.3 кг) vs Рафаэль Пессоа (119.75 кг)
3) Бой в наилегчайшем весе: Курбан Гаджиев (57 кг) vs Азамат Пшуков (57.05 кг)
2) Бой в полутяжёлом весе: Эльхан Мусаев (92.7 кг) vs Евгений Поскотин (90.8 кг)
1) Бой в полулёгком весе: Аркадий Осипян (66.05 кг) vs Давлатманд Чупонов (66.2 кг)
АСА 127 Азамат КЕРЕФОВ – Расул АЛБАСХАНОВ
АСА 127 Артем ФРОЛОВ – Абдул-Рахман ДЖАНАЕВ
АСА 127 Диего БРАНДАО – Салман ЖАМАЛДАЕВ
АСА 127 Мурад АБДУЛАЕВ – Андрей КОШКИН Обзор на Бой АБДУЛАЕВ