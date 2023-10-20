UFC 294 Махачев – Волкановски 2: смотреть онлайн

21 октября 2023 года, в Абу-Даби, ОАЭ, состоится масштабный турнир UFC 294 Makhachev vs. Volkanovski 2. Начало прямой трансляции на русском языке 21.10.23 в 21:00 по московскому времени.

В главном поединке UFC 294, пройдет бой за титул чемпиона UFC в легком весе: чемпион, россиянин Ислам Махачев (24-1) в бою реванше, защищает свой пояс от чемпиона UFC в полулегком весе австралийца Александра Волкановски (26-2).

Кроме Ислама Махачева, на турнире UFC 294 выступят россияне: Саид Нурмагомедов, Икрам Алискеров, Магомед Анкалаев, Шарабутдин Магомедов, Виктория Дудакова!

Кард UFC 294:

Главный кард (21:00 МСК):

Легкий вес, титульный бой: Ислам Махачев (ч) – Александр Волкановски (ч)

Средний вес: Камару Усман – Хамзат Чимаев

Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев – Джонни Уокер

Средний вес: Икрам Алискеров – Уорлли Алвес

Легчайший вес: Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров



Предварительный кард (17:00 МСК):

Наилегчайший вес: Тим Эллиотт – Мухаммад Мокаев

Легкий вес: Мохаммед Яхья – Тревор Пик

Средний вес: Абу Азаитар – Седрик Думас

Легкий вес: Аншул Джубли – Майк Бриден

Полулегкий вес: Натаниэль Вуд – Мухаммаджон Наимов

Женщины, первый наилегчайший вес: Виктория Дудакова – Джин Ю Фрей

Средний вес: Бруно Силва – Шарабутдин Магомедов

Легчайший вес: Джавид Башарат – Виктор Генри

Поединки участников UFC 294:

Ислам Махачев – Александр Волкановски: полный бой

Хамзат Чимаев vs Гилберт Бернс: полный бой

Камару Усман vs Колби Ковингтон: полный бой