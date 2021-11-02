Bellator 270 смотреть онлайн

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В ночь с 5 на 6 ноября 2021 года, в Дублине (Ирландия) состоится турнир Bellator 270 Queally vs. Pitbull 2, начало трансляции 5.11.2021 в 21-00 мск.

В главном событии Bellator 270 пройдет титульный бой, ща пояс чемпиона Bellator в легком весе: Ирландец Питер Куилли (12-5) сразится с бразильцем Патриком Фрейре (23-10).

Кард Bellator 270:

Основной кард
    Питер Куилли — Патрик Фрейре
    Патрик Микс — Джеймс Галлахер
    Чарли Уорд — Норберт Новек
    Даниэль Вейхель — Педро Карвальо

Предварительный кард
    Эшли Рис — Лука Покли
    Даниэль Скатицци — Брайан Хоой
    Ли Чадвик — Арунас Андриускевичус
    Илиас Булэйд — Жорж Сасу
    Киаран Кларк — Джордан Бартон
    Николо Солли — Бобби Паллетт
    Дэнни Нейлан — Одри Керуш
    Асаэль Аджудж — Кир Харви
    Джуниор Морган — Дарра Келли
    Стивен Костелло — Юсуф Назокатов

 

Предлагаем вашему вниманию:

Bellator 270 - прелимы

 

Юсуф Назокатов x Стивен Костелло

 

Гекхан Сарикам х Чарли Милнер

 

Питер Куилли - Патрик Фрейре / Queally vs. Pitbull 2

 

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