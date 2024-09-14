Альварес – Берланга: смотреть онлайн

С 14 на 15 сентября 2024 года, в Лас-Вегасе (США) пройдет масштабный вечер бокса: Canelo vs Berlanga. Начало прямой трансляции 15.09.2024 в 03:00 по московскому времени.

В главном событии вечера, состоится бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). В ринге встречаются: обладатель всех поясов, мексиканец Сауль Канело Альварес (61-2-2, 39 KO) против не имеющего поражений американца Эдгара Берланга (22-0, 17 KO).

В рамках вечера Canelo vs Berlanga, пройдет еще второй титульный бой, в среднем весе (до 72,6 кг) по версии WBA Super. Обладатель пояса, кубинец Эрисланди Лара (30-3-3, 18 KO) защищает свой титул, от бывшего чемпиона мира в двух категориях американца Дэнни Гарсия (37-3, 21 KO).

Кард турнира Canelo vs Berlanga:

Канело Альварес (61-2-2, 39 KO) — Эдгар Берланга (22-0, 17 KO)

Эрисланди Лара (30-3-3, 18 KO) — Дэнни Гарсия (37-3, 21 KO)

Кейлеб Плэнт (22-2, 13 KO) — Тревор Маккамби (28-0, 21 KO)

Стивен Фултон (21-1, 8 KO) — Карлос Кастро (30-2, 14 KO)

Роландо Ромеро (15-2, 13 KO) — Мануэль Хаймес (16-1-1, 11 KО)

Ройман Вилья (26-2, 24 KO) — Рикардо Салас Родригес (19-2-2, 14 КО)

Джонатан Лопес (16-0, 12 KO) — Ричард Медина (15-2, 8 КО)

Лоуренс Кинг (16-1, 13 KO) — Вон Уильямс (12-1, 8 КО)

Йоэнли Эрнандес (4-0, 4 KO) — Хосе Санчес (21-5-1, 12 КО)

Бек Нурмаганбет (11-0, 9 KO) — Джошуа Конли (17-6-1, 11 KO)

Сауль Альварес – Эдгар Берланга: полный бой

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Эрисланди Лара - Дэнни Гарсия: полный бой

Калеб Плент - Тревор МакКамби: полный бой

Роландо Ромеро - Мануель Хаймес: полный бой