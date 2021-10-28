UFC 267 смотреть онлайн

30 октября 2021 года в Абу-Даби, ОАЭ, состоялся ожидаемый для российских поклонников турнир UFC 267 Блахович - Тейшейра.

Главным поединком события стал титульный бой в полутяжелом весе: поляк Ян Блахович (28-8) защищает свой пояс от бразильца Гловера Тейшейры (32-7). В со-главном событии, россиянин Петр Ян (15-2 ) сразился с американцем Кори Сэндхагеном (14-3) за временный титул в легчайшем весе.

В турнире UFC 267 вступили россияне Зубайра Тухугов, Ислам Махачев, Александр Волков, Шамиль Гамзатов, Магомед Мустафаев, Дамир Исмагулов, Тагир Уланбеков!

Кард / бои UFC 267:

Главный кард:

Полутяжелый вес, титульный бой: Ян Блахович – Гловер Тейшейра

Легчайший вес, бой за временный титул: Петр Ян – Кори Сэндхаген

Легкий вес: Ислам Махачев – Дэн Хукер

Тяжелый вес: Александр Волков – Марчин Тыбура

Полусредний вес: Ли Цзинлян – Хамзат Чимаев

Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир



Предварительный кард:

Женщины, первый наилегчайший вес: Аманда Рибас – Вирна Яндироба

Полулегкий вес: Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов

Средний вес: Альберт Дураев – Роман Копылов

Полутяжелый вес: Шамиль Гамзатов – Михал Олексейчук

Полулегкий вес: Макван Амирхани – Лерон Мерфи

Средний вес: Язон Ху – Ален Амедовски

Легкий вес: Магомед Мустафаев – Дамир Исмагулов

Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков – Аллан Насименту

Хамзат Чимаев - Ли Цзинлян



UFC 267: Блахович vs Тейшейра - Лучшие моменты