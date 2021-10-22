Bellator 269: Емельяненко vs Джонсон - онлайн видео

23 октября 2021 года, в Москве проходил турнир Bellator 269: Fedor vs. Johnson

В главном поединке события, состоялся бой в тяжелом весе: легенда MMA, 45-и летний россиянин Фёдор #Емельяненко (39-6 1)встретится в октагоне с мощным американцем Тимоти Джонсононом (15-7).

В со-главном поединке, россиянин Виталий Минаков (22-1) сразился со 120 килограммовым Саидом Соума (6-2) из Суринама.

Кард / бои Bellator 269: Fedor vs. Johnson:

Основной кард

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Виталий Минаков — Саид Соума

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиеталла

Анатолий Токов — Шараф Давлатмурадов

Предварительный кард

Александр Осетров - Эиден Ли (полулёгкий вес)

Грачик Бозинян – Алексей Шуркевич (полусредний вес)

Никита Михайлов - Брайан Мур (легчайший вес)

Ирина Алексеева – Стефани Лило Пейдж (наилегчайший вес)

Дарина Маздюк – Катаржина Садура (наилегчайший вес)

Кирилл Сидельников – Роб Трусдейл (тяжёлый вес)





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Bellator 269: Прелимы - трансляция



Виталий Минаков — Саид Соума: видео боя



Усман Нурмагомедов — Патрик Пиеталла: видео боя

Анатолий Токов — Шараф Давлатмурадов: видео боя

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: видео боя

Bellator 269: Послематчеваая пресс-конференция