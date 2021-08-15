Чемпионат Италии 2021-2022, Серия А: Таблица и обзор матчей 1 тура

120-й сезон итальянской Серии А 2021/22 стартует 22 августа 2021 года и продлится до 22 мая 2022 года. Чемпионский титул будет защищать «Интер».

Серия А, Чемпионат Италии по футболу 2021/2022, 1 тур:

21.08.2021 | 19:30 Верона 2 - 3 Сассуоло

21.08.2021 | 19:30 Интер 4 - 0 Дженоа

21.08.2021 | 21:45 Торино 1 - 2 Аталанта

21.08.2021 | 21:45 Эмполи 1 - 3 Лацио

22.08.2021 | 19:30 Удинезе 2 - 2 Ювентус

22.08.2021 | 19:30 Болонья 3 - 2 Салернитана

22.08.2021 | 21:45 Рома 3 - 1 Фиорентина

22.08.2021 | 21:45 Наполи 2 - 0 Венеция

23.08.2021 | 19:30 Кальяри 2 - 2 Специя

23.08.2021 | 21:45 Сампдория 0 - 1 Милан