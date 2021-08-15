Чемпионат Италии 2021-2022, Серия А: Таблица и обзор матчей 1 тура

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120-й сезон итальянской Серии А 2021/22 стартует 22 августа 2021 года и продлится до 22 мая 2022 года. Чемпионский титул будет защищать «Интер».

Серия А, Чемпионат Италии по футболу 2021/2022, 1 тур:

21.08.2021 | 19:30    Верона    2 - 3    Сассуоло
21.08.2021 | 19:30    Интер    4 - 0    Дженоа
21.08.2021 | 21:45    Торино    1 - 2    Аталанта
21.08.2021 | 21:45    Эмполи    1 - 3    Лацио
22.08.2021 | 19:30    Удинезе    2 - 2    Ювентус
22.08.2021 | 19:30    Болонья    3 - 2    Салернитана
22.08.2021 | 21:45    Рома    3 - 1    Фиорентина
22.08.2021 | 21:45    Наполи    2 - 0    Венеция
23.08.2021 | 19:30    Кальяри    2 - 2    Специя
23.08.2021 | 21:45    Сампдория    0 - 1    Милан

 

 

 

 

 

 

 

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