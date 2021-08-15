Чемпионат Германии 2021-2022, Бундеслига: Таблица и обзор матчей 1 тура

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59-й сезон высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги, стартовал 13 августа 2021 года и завершится 14 мая 2022 года. Чемпионский титул сезона 2020/2021 - защищает Мюнхенская Бавария. Смотрите онлайн, видео обзоры матчей, таблицу и результаты, 1 тура футбольного чемпионата - немецкой Бундеслиги сезона 2021/2022.

Матчи 1 тура чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги 2021/2022:
13.08.2021 | 21:30    Боруссия М    1 - 1    Бавария
14.08.2021 | 16:30    Штутгарт    5 - 1    Гройтер
14.08.2021 | 16:30    Аугсбург    0 - 4    Хоффенхайм
14.08.2021 | 16:30    Вольфсбург    1 - 0    Бохум
14.08.2021 | 16:30    Унион Берлин    1 - 1    Байер
14.08.2021 | 16:30    Арминия    0 - 0    Фрайбург
14.08.2021 | 19:30    Боруссия Д    5 - 2    Айнтрахт Ф
15.08.2021 | 16:30    Майнц    1 - 0    РБ Лейпциг
15.08.2021 | 18:30    Кельн    1 - 1    Герта

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