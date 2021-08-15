Чемпионат Германии 2021-2022, Бундеслига: Таблица и обзор матчей 1 тура

59-й сезон высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги, стартовал 13 августа 2021 года и завершится 14 мая 2022 года. Чемпионский титул сезона 2020/2021 - защищает Мюнхенская Бавария. Смотрите онлайн, видео обзоры матчей, таблицу и результаты, 1 тура футбольного чемпионата - немецкой Бундеслиги сезона 2021/2022.

Матчи 1 тура чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги 2021/2022:

13.08.2021 | 21:30 Боруссия М 1 - 1 Бавария

14.08.2021 | 16:30 Штутгарт 5 - 1 Гройтер

14.08.2021 | 16:30 Аугсбург 0 - 4 Хоффенхайм

14.08.2021 | 16:30 Вольфсбург 1 - 0 Бохум

14.08.2021 | 16:30 Унион Берлин 1 - 1 Байер

14.08.2021 | 16:30 Арминия 0 - 0 Фрайбург

14.08.2021 | 19:30 Боруссия Д 5 - 2 Айнтрахт Ф

15.08.2021 | 16:30 Майнц 1 - 0 РБ Лейпциг

15.08.2021 | 18:30 Кельн 1 - 1 Герта

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