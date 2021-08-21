Бундеслига / Чемпионат Германии 2021-2022: Видео обзор матчей 2 тура

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Смотрите online видео обзоры матчей и результаты второго тура, футбольного чемпионата Германии 2021, с участием: Боруссия Д, Байер, Бавария, Штутгарт , и других команд.

Матчи 2 тура чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги 2021/2022:
20.08.2021 | 21:30    РБ Лейпциг    4 - 0    Штутгарт
21.08.2021 | 16:30    Бохум    2 - 0    Майнц
21.08.2021 | 16:30    Герта    1 - 2    Вольфсбург
21.08.2021 | 16:30    Фрайбург    2 - 1    Боруссия Д
21.08.2021 | 16:30    Айнтрахт Ф    0 - 0    Аугсбург
21.08.2021 | 16:30    Гройтер    1 - 1    Арминия
21.08.2021 | 19:30    Байер    4 - 0    Боруссия М
22.08.2021 | 16:30    Хоффенхайм    2 - 2    Унион Берлин
22.08.2021 | 18:30    Бавария    3 - 2    Кельн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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