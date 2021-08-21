Бундеслига / Чемпионат Германии 2021-2022: Видео обзор матчей 2 тура

Смотрите online видео обзоры матчей и результаты второго тура, футбольного чемпионата Германии 2021, с участием: Боруссия Д, Байер, Бавария, Штутгарт , и других команд.

Матчи 2 тура чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги 2021/2022:

20.08.2021 | 21:30 РБ Лейпциг 4 - 0 Штутгарт

21.08.2021 | 16:30 Бохум 2 - 0 Майнц

21.08.2021 | 16:30 Герта 1 - 2 Вольфсбург

21.08.2021 | 16:30 Фрайбург 2 - 1 Боруссия Д

21.08.2021 | 16:30 Айнтрахт Ф 0 - 0 Аугсбург

21.08.2021 | 16:30 Гройтер 1 - 1 Арминия

21.08.2021 | 19:30 Байер 4 - 0 Боруссия М

22.08.2021 | 16:30 Хоффенхайм 2 - 2 Унион Берлин

22.08.2021 | 18:30 Бавария 3 - 2 Кельн