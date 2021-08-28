Чемпионат Италии 2021-2022, Серия А: Видео обзор матчей 2 тура

Смотрите online видео обзоры матчей и результаты, 2 тура футбольного чемпионата Италии 2021/22, с участием: Милана, Ювентуса, Интера, Лацио, и других команд.



Серия А, Чемпионат Италии по футболу 2021/2022, 2 тур:

27.08.2021 | 19:30 Удинезе 3 - 0 Венеция

27.08.2021 | 21:45 Верона 1 - 3 Интер

28.08.2021 | 19:30 Аталанта 0 - 0 Болонья

28.08.2021 | 19:30 Лацио 6 - 1 Специя

28.08.2021 | 21:45 Фиорентина 2 - 1 Торино

28.08.2021 | 21:45 Ювентус 0 - 1 Эмполи

29.08.2021 | 19:30 Дженоа 1 - 2 Наполи

29.08.2021 | 19:30 Сассуоло 0 - 0 Сампдория

29.08.2021 | 21:45 Салернитана 0 - 4 Рома

29.08.2021 | 21:45 Милан 4 - 1 Кальяри