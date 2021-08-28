Чемпионат Италии 2021-2022, Серия А: Видео обзор матчей 2 тура

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Смотрите online видео обзоры матчей и результаты, 2 тура футбольного чемпионата Италии 2021/22, с участием: Милана, Ювентуса, Интера, Лацио, и других команд.

Серия А, Чемпионат Италии по футболу 2021/2022, 2 тур:

27.08.2021 | 19:30    Удинезе    3 - 0    Венеция
27.08.2021 | 21:45    Верона    1 - 3    Интер
28.08.2021 | 19:30    Аталанта    0 - 0    Болонья
28.08.2021 | 19:30    Лацио    6 - 1    Специя
28.08.2021 | 21:45    Фиорентина    2 - 1    Торино
28.08.2021 | 21:45    Ювентус    0 - 1    Эмполи
29.08.2021 | 19:30    Дженоа    1 - 2    Наполи
29.08.2021 | 19:30    Сассуоло    0 - 0    Сампдория
29.08.2021 | 21:45    Салернитана    0 - 4    Рома
29.08.2021 | 21:45    Милан    4 - 1    Кальяри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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