Чемпионат Германии 2021-2022, Бундеслига: Таблица и обзор матчей 3 тура
Смотрите онлайн, видео обзоры матчей, таблицу и результаты, третьего тура футбольного чемпионата - немецкой Бундеслиги сезона 2021/2022.
Матчи 3 тура чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги 2021/2022:
27.08.2021 | 21:30 Боруссия Д 3 - 2 Хоффенхайм
28.08.2021 | 16:30 Арминия 1 - 1 Айнтрахт Ф
28.08.2021 | 16:30 Кельн 2 - 1 Бохум
28.08.2021 | 16:30 Аугсбург 1 - 4 Байер
28.08.2021 | 16:30 Майнц 3 - 0 Гройтер
28.08.2021 | 16:30 Штутгарт 2 - 3 Фрайбург
28.08.2021 | 19:30 Бавария 5 - 0 Герта
29.08.2021 | 16:30 Унион Берлин 2 - 1 Боруссия М
29.08.2021 | 18:30 Вольфсбург 0 - 0 РБ Лейпциг