Чемпионат Германии 2021-2022, Бундеслига: Таблица и обзор матчей 3 тура

Футбол: Бундеслига, Серия А, Ла Лига, Лига чемпионов. Хоккей - Чемпионаты Мира

Смотрите онлайн, видео обзоры матчей, таблицу и результаты, третьего тура футбольного чемпионата - немецкой Бундеслиги сезона 2021/2022.

Матчи 3 тура чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги 2021/2022:
27.08.2021 | 21:30    Боруссия Д    3 - 2    Хоффенхайм
28.08.2021 | 16:30    Арминия    1 - 1    Айнтрахт Ф
28.08.2021 | 16:30    Кельн    2 - 1    Бохум
28.08.2021 | 16:30    Аугсбург    1 - 4    Байер
28.08.2021 | 16:30    Майнц    3 - 0    Гройтер
28.08.2021 | 16:30    Штутгарт    2 - 3    Фрайбург
28.08.2021 | 19:30    Бавария    5 - 0    Герта
29.08.2021 | 16:30    Унион Берлин    2 - 1    Боруссия М
29.08.2021 | 18:30    Вольфсбург    0 - 0    РБ Лейпциг

 

 

 

 

 

 

 

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