Чемпионат Германии 2021-2022, Бундеслига: Таблица и обзор матчей 4 тура

Футбол: Бундеслига, Серия А, Ла Лига, Лига чемпионов. Хоккей - Чемпионаты Мира

Смотрите online видео обзоры матчей и результаты, 4 тура футбольного чемпионата Германии 2021/22, с участием: Баварии, Байера, Боруссии и других команд.

Матчи 4 тура чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги 2021/2022:
11.09.2021 | 16:30    Унион Берлин    0 - 0    Аугсбург
11.09.2021 | 16:30    Гройтер    0 - 2    Вольфсбург
11.09.2021 | 16:30    Хоффенхайм    0 - 2    Майнц
11.09.2021 | 16:30    Байер    3 - 4    Боруссия Д
11.09.2021 | 16:30    Фрайбург    1 - 1    Кельн
11.09.2021 | 19:30    РБ Лейпциг    1 - 4    Бавария
12.09.2021 | 16:30    Айнтрахт Ф    1 - 1    Штутгарт
12.09.2021 | 18:30    Бохум    1 - 3    Герта
12.09.2021 | 20:30    Боруссия М    3 - 1    Арминия

 

 

 

 

 

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