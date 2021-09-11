Чемпионат Германии 2021-2022, Бундеслига: Таблица и обзор матчей 4 тура

Смотрите online видео обзоры матчей и результаты, 4 тура футбольного чемпионата Германии 2021/22, с участием: Баварии, Байера, Боруссии и других команд.

Матчи 4 тура чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги 2021/2022:

11.09.2021 | 16:30 Унион Берлин 0 - 0 Аугсбург

11.09.2021 | 16:30 Гройтер 0 - 2 Вольфсбург

11.09.2021 | 16:30 Хоффенхайм 0 - 2 Майнц

11.09.2021 | 16:30 Байер 3 - 4 Боруссия Д

11.09.2021 | 16:30 Фрайбург 1 - 1 Кельн

11.09.2021 | 19:30 РБ Лейпциг 1 - 4 Бавария

12.09.2021 | 16:30 Айнтрахт Ф 1 - 1 Штутгарт

12.09.2021 | 18:30 Бохум 1 - 3 Герта

12.09.2021 | 20:30 Боруссия М 3 - 1 Арминия

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