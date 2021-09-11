Чемпионат Италии 2021-2022, Серия А: Видео обзор матчей 3 тура

Смотрите online видео обзоры матчей и результаты четвертоготура футбольного чемпионата Италии 2021/2022, с участием: Милана, Ювентуса, Интера, Лацио, и других команд.

Матчи Чемпионата Италии по футболу 2021/2022, 4 тур:

11.09.2021 | 16:00 Эмполи 1 - 2 Венеция

11.09.2021 | 19:00 Наполи 2 - 1 Ювентус

11.09.2021 | 21:45 Аталанта 1 - 2 Фиорентина

12.09.2021 | 13:30 Сампдория 2 - 2 Интер

12.09.2021 | 16:00 Торино 4 - 0 Салернитана

12.09.2021 | 16:00 Специя 0 - 1 Удинезе

12.09.2021 | 16:00 Кальяри 2 - 3 Дженоа

12.09.2021 | 19:00 Милан 2 - 0 Лацио

12.09.2021 | 21:45 Рома 2 - 1 Сассуоло

13.09.2021 | 21:45 Болонья * - * Верона

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