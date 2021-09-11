Чемпионат Италии 2021-2022, Серия А: Видео обзор матчей 3 тура

Футбол: Бундеслига, Серия А, Ла Лига, Лига чемпионов. Хоккей - Чемпионаты Мира

 Смотрите online видео обзоры матчей и результаты четвертоготура футбольного чемпионата Италии 2021/2022, с участием: Милана, Ювентуса, Интера, Лацио, и других команд.

Матчи Чемпионата Италии по футболу 2021/2022, 4 тур:

11.09.2021 | 16:00    Эмполи    1 - 2    Венеция
11.09.2021 | 19:00    Наполи    2 - 1    Ювентус
11.09.2021 | 21:45    Аталанта    1 - 2    Фиорентина
12.09.2021 | 13:30    Сампдория    2 - 2    Интер
12.09.2021 | 16:00    Торино    4 - 0    Салернитана
12.09.2021 | 16:00    Специя    0 - 1    Удинезе
12.09.2021 | 16:00    Кальяри    2 - 3    Дженоа
12.09.2021 | 19:00    Милан    2 - 0    Лацио
12.09.2021 | 21:45    Рома    2 - 1    Сассуоло
13.09.2021 | 21:45    Болонья    * - *     Верона

 

 

 

 

 

 

 

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