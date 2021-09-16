Лига чемпионов УЕФА 2021-2022: видео обзор, результаты 1 тура

14 сентября 2021 года, стартовал 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Традиционно, игры проходили в течение двух дней (вторник и среда), 14 и 15 сентября. Предлагаем вашему вниманию видео обзор всех матчей и их результаты.

Результаты 1 тура:

14.09.2021 | 19:45 Севилья 1 - 1 Ред Булл

14.09.2021 | 19:45 Янг Бойз 2 - 1 Манчестер Юнайтед

14.09.2021 | 22:00 Лилль 0 - 0 Вольфсбург

14.09.2021 | 22:00 Динамо Киев 0 - 0 Бенфика

14.09.2021 | 22:00 Мальме 0 - 3 Ювентус

14.09.2021 | 22:00 Вильярреал 2 - 2 Аталанта

14.09.2021 | 22:00 Челси 1 - 0 Зенит

14.09.2021 | 22:00 Барселона 0 - 3 Бавария

15.09.2021 | 19:45 Бешикташ 1 - 2 Боруссия Д

15.09.2021 | 19:45 Шериф 2 - 0 Шахтер

15.09.2021 | 22:00 Атлетико 0 - 0 Порту

15.09.2021 | 22:00 Манчестер Сити 6 - 3 РБ Лейпциг

15.09.2021 | 22:00 Ливерпуль 3 - 2 Милан

15.09.2021 | 22:00 Интер 0 - 1 Реал Мадрид

15.09.2021 | 22:00 Спортинг 1 - 5 Аякс

15.09.2021 | 22:00 Брюгге 1 - 1 ПСЖ

Видео обзор матчей Лиги чемпионов УЕФА 2021/2022 от 14 и 15 сентября