Лига чемпионов УЕФА 2021-2022: видео обзор, результаты 1 тура

Серия А, Бундеслига, Лига чемпионов 2021/2022: Видео Обзор матчей

14 сентября 2021 года, стартовал 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Традиционно, игры проходили в течение двух дней (вторник и среда), 14 и 15 сентября. Предлагаем вашему вниманию видео обзор всех матчей и их результаты.

Результаты 1 тура:

14.09.2021 | 19:45    Севилья    1 - 1    Ред Булл
14.09.2021 | 19:45    Янг Бойз    2 - 1    Манчестер Юнайтед
14.09.2021 | 22:00    Лилль    0 - 0    Вольфсбург
14.09.2021 | 22:00    Динамо Киев    0 - 0    Бенфика
14.09.2021 | 22:00    Мальме    0 - 3    Ювентус
14.09.2021 | 22:00    Вильярреал    2 - 2    Аталанта
14.09.2021 | 22:00    Челси    1 - 0    Зенит
14.09.2021 | 22:00    Барселона    0 - 3    Бавария
15.09.2021 | 19:45    Бешикташ    1 - 2    Боруссия Д
15.09.2021 | 19:45    Шериф    2 - 0    Шахтер
15.09.2021 | 22:00    Атлетико    0 - 0    Порту
15.09.2021 | 22:00    Манчестер Сити    6 - 3    РБ Лейпциг
15.09.2021 | 22:00    Ливерпуль    3 - 2    Милан
15.09.2021 | 22:00    Интер    0 - 1    Реал Мадрид
15.09.2021 | 22:00    Спортинг    1 - 5    Аякс
15.09.2021 | 22:00    Брюгге    1 - 1    ПСЖ

 

Видео обзор матчей Лиги чемпионов УЕФА 2021/2022 от 14 и 15 сентября

 

 

 

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