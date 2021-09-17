Лига Европы УЕФА 2021-2022: видеообзор, результаты 1 тура

15 сентября 2021 года, стартовал 1-й тур группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игры проходили в течение двух дней 15 и 16 сентября. Предлагаем вашему вниманию видео обзор всех матчей и их результаты.

Результаты 1 тура Лига Европы 2021-2022:

15.09.2021 | 17:30 Спартак 0 - 1 Легия

16.09.2021 | 19:45 Рапид Вена 0 - 1 Генк

16.09.2021 | 19:45 Мидтьюлланд 1 - 1 Лудогорец

16.09.2021 | 19:45 Бетис 4 - 3 Селтик

16.09.2021 | 19:45 Байер 2 - 1 Ференцварош

16.09.2021 | 19:45 Динамо Загреб 0 - 2 Вест Хэм

16.09.2021 | 19:45 Црвена Звезда 2 - 1 Брага

16.09.2021 | 19:45 Локомотив 1 - 1 Марсель

16.09.2021 | 19:45 Галатасарай 1 - 0 Лацио

16.09.2021 | 22:00 Айнтрахт Ф 1 - 1 Фенербахче

16.09.2021 | 22:00 Лестер 2 - 2 Наполи

16.09.2021 | 22:00 ПСВ 2 - 2 Реал Сосьедад

16.09.2021 | 22:00 Рейнджерс 0 - 2 Лион

16.09.2021 | 22:00 Монако 1 - 0 Штурм

16.09.2021 | 22:00 Брондбю 0 - 0 Спарта Прага

16.09.2021 | 22:00 Олимпиакос 2 - 1 Антверпен

Видео обзор 1 тура Лиги Европы и Лиги конференций 2021

Футбол. Лига Европы 2021: Таблицы, расписание.