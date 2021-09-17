Лига Европы УЕФА 2021-2022: видеообзор, результаты 1 тура

Серия А, Бундеслига, Лига чемпионов 2021/2022: Видео Обзор матчей

15 сентября 2021 года, стартовал 1-й тур группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игры проходили в течение двух дней 15 и 16 сентября. Предлагаем вашему вниманию видео обзор всех матчей и их результаты.

Результаты 1 тура Лига Европы 2021-2022:

15.09.2021 | 17:30    Спартак    0 - 1    Легия
16.09.2021 | 19:45    Рапид Вена    0 - 1    Генк
16.09.2021 | 19:45    Мидтьюлланд    1 - 1    Лудогорец
16.09.2021 | 19:45    Бетис    4 - 3    Селтик
16.09.2021 | 19:45    Байер    2 - 1    Ференцварош
16.09.2021 | 19:45    Динамо Загреб    0 - 2    Вест Хэм
16.09.2021 | 19:45    Црвена Звезда    2 - 1    Брага
16.09.2021 | 19:45    Локомотив    1 - 1    Марсель
16.09.2021 | 19:45    Галатасарай    1 - 0    Лацио
16.09.2021 | 22:00    Айнтрахт Ф    1 - 1    Фенербахче
16.09.2021 | 22:00    Лестер    2 - 2    Наполи
16.09.2021 | 22:00    ПСВ    2 - 2    Реал Сосьедад
16.09.2021 | 22:00    Рейнджерс    0 - 2    Лион
16.09.2021 | 22:00    Монако    1 - 0    Штурм
16.09.2021 | 22:00    Брондбю    0 - 0    Спарта Прага
16.09.2021 | 22:00    Олимпиакос    2 - 1    Антверпен

 

 Видео обзор 1 тура Лиги Европы и Лиги конференций 2021

 

 

 

Футбол. Лига Европы 2021: Таблицы, расписание.

 

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