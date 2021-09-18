Чемпионат Италии 2021-22: Видео обзор и результаты 4 тура

Серия А, Бундеслига, Лига чемпионов 2021/2022: Видео Обзор матчей

Смотреть онлайн голы и лучшие моменты, а так же результаты матчей четвертого тура футбольного чемпионата Италии 2021/2022, Серия А, с участием: Милана, Ювентуса, Интера, Лацио, и других команд.

Матчи Чемпионата Италии по футболу 2021/2022, 4 тур:

17.09.2021 | 21:45    Сассуоло    0 - 1    Торино
18.09.2021 | 16:00    Дженоа    1 - 2    Фиорентина
18.09.2021 | 19:00    Интер    6 - 1    Болонья
18.09.2021 | 21:45    Салернитана    0 - 1    Аталанта
19.09.2021 | 13:30    Эмполи    0 - 3    Сампдория
19.09.2021 | 16:00    Венеция    1 - 2    Специя
19.09.2021 | 19:00    Верона    3 - 2    Рома
19.09.2021 | 19:00    Лацио    2 - 2    Кальяри
19.09.2021 | 21:45    Ювентус    1 - 0    Милан
20.09.2021 | 21:45    Удинезе    * - *     Наполи

 

 

 

 

 

 

 

 

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