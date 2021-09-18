Чемпионат Италии 2021-22: Видео обзор и результаты 4 тура
Смотреть онлайн голы и лучшие моменты, а так же результаты матчей четвертого тура футбольного чемпионата Италии 2021/2022, Серия А, с участием: Милана, Ювентуса, Интера, Лацио, и других команд.
Матчи Чемпионата Италии по футболу 2021/2022, 4 тур:
17.09.2021 | 21:45 Сассуоло 0 - 1 Торино
18.09.2021 | 16:00 Дженоа 1 - 2 Фиорентина
18.09.2021 | 19:00 Интер 6 - 1 Болонья
18.09.2021 | 21:45 Салернитана 0 - 1 Аталанта
19.09.2021 | 13:30 Эмполи 0 - 3 Сампдория
19.09.2021 | 16:00 Венеция 1 - 2 Специя
19.09.2021 | 19:00 Верона 3 - 2 Рома
19.09.2021 | 19:00 Лацио 2 - 2 Кальяри
19.09.2021 | 21:45 Ювентус 1 - 0 Милан
20.09.2021 | 21:45 Удинезе * - * Наполи