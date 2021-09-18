Бундеслига 2021-2022: Видео обзор и результаты 5 тура

Смотреть онлайн видео голов и лучших моментов, а так же результаты матчей 5-го тура, футбольного чемпионата Германии 2021-2022, с участием: Баварии, Боруссии, Байера, Штутгарта, и других команд.

Матчи 5 тура чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги 2021/2022:

17.09.2021 | 21:30 Герта 2 - 1 Гройтер

18.09.2021 | 16:30 Арминия 0 - 0 Хоффенхайм

18.09.2021 | 16:30 Аугсбург 1 - 0 Боруссия М

18.09.2021 | 16:30 Майнц 0 - 0 Фрайбург

18.09.2021 | 16:30 Бавария 7 - 0 Бохум

18.09.2021 | 19:30 Кельн 1 - 1 РБ Лейпциг

19.09.2021 | 16:30 Штутгарт 1 - 3 Байер

19.09.2021 | 18:30 Боруссия Д 4 - 2 Унион Берлин

19.09.2021 | 20:30 Вольфсбург 1 - 1 Айнтрахт Ф