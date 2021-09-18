Бундеслига 2021-2022: Видео обзор и результаты 5 тура

Серия А, Бундеслига, Лига чемпионов 2021/2022: Видео Обзор матчей

Смотреть онлайн видео голов и лучших моментов, а так же результаты матчей 5-го тура, футбольного чемпионата Германии 2021-2022, с участием: Баварии, Боруссии, Байера, Штутгарта, и других команд.

Матчи 5 тура чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги 2021/2022:
17.09.2021 | 21:30    Герта    2 - 1    Гройтер
18.09.2021 | 16:30    Арминия    0 - 0    Хоффенхайм
18.09.2021 | 16:30    Аугсбург    1 - 0    Боруссия М
18.09.2021 | 16:30    Майнц    0 - 0    Фрайбург
18.09.2021 | 16:30    Бавария    7 - 0    Бохум
18.09.2021 | 19:30    Кельн    1 - 1    РБ Лейпциг
19.09.2021 | 16:30    Штутгарт    1 - 3    Байер
19.09.2021 | 18:30    Боруссия Д    4 - 2    Унион Берлин
19.09.2021 | 20:30    Вольфсбург    1 - 1    Айнтрахт Ф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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