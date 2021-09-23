Сампдория - Наполи: Прямая трансляция 23.09.2021
С 23 на 24 сентября 2021 года, в Генуе пройдет футбольный матч 5-го тура Серии А, Чемпионата Италии 2021/2022, начало онлайн трансляции 24.09.2021 в 00:50 мск.
Команда “Наполи”, под руководством Лучано Спаллетти, перед встречей занимает первое место в Серии А, впервые с 2018 года. В прошлых встречах, сезона 2021, Сампдория остановила “Интер” — 2:2, а затем в гостях разгромила “Эмполи” со счетом 3:0. Смотрите интригующий матч - в прямом эфире, а так же повтор лучших моментов в записи!
Сампдория - Наполи: трансляция (начало 24.09.2021 в 00:50 мск)
Плеер 1
Плеер 2