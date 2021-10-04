Бундеслига 2021-2022: Видео обзор и результаты 7 тура

Смотреть онлайн видео голов и лучших моментов, а так же результаты матчей 7-го тура, футбольного чемпионата Германии 2021-2022, с участием: Баварии, Боруссии, Байера, Штутгарта, и других команд.

Матчи 7 тура чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги 2021/2022:

01.10.2021 | 21:30 Кельн 3 - 1 Гройтер

02.10.2021 | 16:30 Вольфсбург 1 - 3 Боруссия М

02.10.2021 | 16:30 Герта 1 - 2 Фрайбург

02.10.2021 | 16:30 Штутгарт 3 - 1 Хоффенхайм

02.10.2021 | 16:30 Боруссия Д 2 - 1 Аугсбург

02.10.2021 | 19:30 РБ Лейпциг 3 - 0 Бохум

03.10.2021 | 16:30 Майнц 1 - 2 Унион Берлин

03.10.2021 | 18:30 Бавария 1 - 2 Айнтрахт Ф

03.10.2021 | 20:30 Арминия 0 - 4 Байер