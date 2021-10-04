Бундеслига 2021-2022: Видео обзор и результаты 7 тура

Серия А, Бундеслига, Лига чемпионов 2021/2022: Видео Обзор матчей

Смотреть онлайн видео голов и лучших моментов, а так же результаты матчей 7-го тура, футбольного чемпионата Германии 2021-2022, с участием: Баварии, Боруссии, Байера, Штутгарта, и других команд.

Матчи 7 тура чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги 2021/2022:
01.10.2021 | 21:30    Кельн    3 - 1    Гройтер
02.10.2021 | 16:30    Вольфсбург    1 - 3    Боруссия М
02.10.2021 | 16:30    Герта    1 - 2    Фрайбург
02.10.2021 | 16:30    Штутгарт    3 - 1    Хоффенхайм
02.10.2021 | 16:30    Боруссия Д    2 - 1    Аугсбург
02.10.2021 | 19:30    РБ Лейпциг    3 - 0    Бохум
03.10.2021 | 16:30    Майнц    1 - 2    Унион Берлин
03.10.2021 | 18:30    Бавария    1 - 2    Айнтрахт Ф
03.10.2021 | 20:30    Арминия    0 - 4    Байер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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