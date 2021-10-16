Бундеслига 2021-2022: Видео обзор и результаты 8 тура

Серия А, Бундеслига, Лига чемпионов 2021/2022: Видео Обзор матчей

Смотреть онлайн видео голов и лучших моментов и результаты матчей 8-го тура, футбольного чемпионата Германии 2021-2022, с участием: Баварии, Боруссии, Байера, Штутгарта, и других команд.

Матчи 7 тура чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги 2021/2022:
15.10.2021 | 21:30    Хоффенхайм    5 - 0    Кельн
16.10.2021 | 16:30    Боруссия Д    3 - 1    Майнц
16.10.2021 | 16:30    Фрайбург    1 - 1    РБ Лейпциг
16.10.2021 | 16:30    Гройтер    0 - 1    Бохум
16.10.2021 | 16:30    Унион Берлин    2 - 0    Вольфсбург
16.10.2021 | 16:30    Айнтрахт Ф    1 - 2    Герта
16.10.2021 | 19:30    Боруссия М    * - *     Штутгарт
17.10.2021 | 16:30    Байер    * - *     Бавария
17.10.2021 | 18:30    Аугсбург    * - *     Арминия

 

 

 

 

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