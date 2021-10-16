Бундеслига 2021-2022: Видео обзор и результаты 8 тура

Смотреть онлайн видео голов и лучших моментов и результаты матчей 8-го тура, футбольного чемпионата Германии 2021-2022, с участием: Баварии, Боруссии, Байера, Штутгарта, и других команд.

Матчи 7 тура чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги 2021/2022:

15.10.2021 | 21:30 Хоффенхайм 5 - 0 Кельн

16.10.2021 | 16:30 Боруссия Д 3 - 1 Майнц

16.10.2021 | 16:30 Фрайбург 1 - 1 РБ Лейпциг

16.10.2021 | 16:30 Гройтер 0 - 1 Бохум

16.10.2021 | 16:30 Унион Берлин 2 - 0 Вольфсбург

16.10.2021 | 16:30 Айнтрахт Ф 1 - 2 Герта

16.10.2021 | 19:30 Боруссия М * - * Штутгарт

17.10.2021 | 16:30 Байер * - * Бавария

17.10.2021 | 18:30 Аугсбург * - * Арминия