Барселона - Динамо Киев: смотреть онлайн

20 октября 2021 года в Барселоне (Испания) пройдет матч Лиги Чемпионов 2021-2022, начало прямого эфира 20.10.2021 в 19-30 мск. Смотрите прямую онлайн трансляцию, а также повтор лучших моментов матча.



Составы команд:

Динамо Киев (4-4-1-1): Бойко — Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера — де Пена, Шапаренко, Сидорчук, Цыганков — Буяльский — Шкурин

Барселона (4-2-3-1): Тер Штеген — Альба, Ленгле, Пике, Серхи Роберто — Нико, Бускетс — Де Йонг, Фати, Гави — Депай

В Группа E, Лиги Чемпионов 2021-2022 встречаются аутсайдеры: у Динамо 1 очко после двух игр, у Барселоны 0 очков, так же после двух встреч.

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