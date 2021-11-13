ЧМ-2022: Россия vs. Кипр - видеообзор матча от 11.11.2021

Серия А, Бундеслига, Лига чемпионов 2021/2022: Видео Обзор матчей

Смотреть онлайн голы и лучшие моменты матча, который проходил 11 ноября  в Санкт-Петербурге, на стадионе Газпром Арена.

 

Россия - Кипр: видео обзор матча

 

Во время матча квалификации на трибунах «Газпром Арены» вспыхнул конфликт между болельщиками: после потасовки болельщики с фан-сектора покинули стадион почти в полном составе. Предлагаем вашему вниманию запись драки:

 

 Россия - Кипр: драка болельщиков

 

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