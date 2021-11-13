ЧМ-2022: Россия vs. Кипр - видеообзор матча от 11.11.2021

Смотреть онлайн голы и лучшие моменты матча, который проходил 11 ноября в Санкт-Петербурге, на стадионе Газпром Арена.

Россия - Кипр: видео обзор матча



Во время матча квалификации на трибунах «Газпром Арены» вспыхнул конфликт между болельщиками: после потасовки болельщики с фан-сектора покинули стадион почти в полном составе. Предлагаем вашему вниманию запись драки:

Россия - Кипр: драка болельщиков