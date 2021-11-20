Бундеслига 2021-2022: Видео обзор и результаты 12 тура

Смотреть онлайн видео голов и лучших моментов, а так же результаты матчей 12-го тура, футбольного чемпионата Германии 2021-2022, с участием: Баварии, Боруссии, Байера, Штутгарта, и других команд.

Матчи 12 тура чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги 2021/2022:

19.11.2021 | 22:30 Аугсбург 2 - 1 Бавария

20.11.2021 | 17:30 Боруссия Д 2 - 1 Штутгарт

20.11.2021 | 17:30 Арминия 2 - 2 Вольфсбург

20.11.2021 | 17:30 Байер 1 - 0 Бохум

20.11.2021 | 17:30 Хоффенхайм 2 - 0 РБ Лейпциг

20.11.2021 | 17:30 Боруссия М 4 - 0 Гройтер

20.11.2021 | 20:30 Унион Берлин 2 - 0 Герта

21.11.2021 | 17:30 Фрайбург 0 - 2 Айнтрахт Ф

21.11.2021 | 19:30 Майнц 1 - 1 Кельн