Бундеслига 2021-2022: Видео обзор и результаты 12 тура

Серия А, Бундеслига, Лига чемпионов 2021/2022: Видео Обзор матчей

Смотреть онлайн видео голов и лучших моментов, а так же результаты матчей 12-го тура, футбольного чемпионата Германии 2021-2022, с участием: Баварии, Боруссии, Байера, Штутгарта, и других команд.

Матчи 12 тура чемпионата Германии по футболу - Бундеслиги 2021/2022:
19.11.2021 | 22:30    Аугсбург    2 - 1    Бавария
20.11.2021 | 17:30    Боруссия Д    2 - 1    Штутгарт
20.11.2021 | 17:30    Арминия    2 - 2    Вольфсбург
20.11.2021 | 17:30    Байер    1 - 0    Бохум
20.11.2021 | 17:30    Хоффенхайм    2 - 0    РБ Лейпциг
20.11.2021 | 17:30    Боруссия М    4 - 0    Гройтер
20.11.2021 | 20:30    Унион Берлин    2 - 0    Герта
21.11.2021 | 17:30    Фрайбург    0 - 2    Айнтрахт Ф
21.11.2021 | 19:30    Майнц    1 - 1    Кельн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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