Динамо - Зенит: прямая трансляция 12.12.2021
12 декабря 2021 года, в Москве на ВТБ Арене, пройдет матч 18-го тура чемпионата России 2021-2022 по футболу, начало прямого эфира 12.12.2021 в 14-00 по московскому времени.
Действующий чемпион РПЛ - Зенит Санкт-Петербург, в матче с Динамо Москва, может решить судьбу дальнейшей чемпионской гонки: при победе Зенита, судьба трофея РПЛ 2021-2022, скорее всего будет решена.
С прошлой встречи в Петербурге, Динамо Москва, победило "Краснодар", "Рубин", "Уфу" и разгромило "Арсенал" со счётом 5-1. Динамо сейчас на подъеме, поэтому борьба в этом матче предстоит серьезная!
Динамо Москва - Зенит Санкт-Петербург: прямой эфир
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