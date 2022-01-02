Английская Премьер-лига 2022: Видео обзор и результаты 21 тура

РПЛ, Серия А, Лига чемпионов 2021/2022: Видео Обзор матчей

Смотреть онлайн видео голов и лучших моментов, а так же результаты матчей 21-го тура, футбольного чемпионата Англии 2021-2022, с участием: Челси, Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Арсенала, Манчестер Сити, и других команд.

Матчи 21 тура Английской Премьер-лиги 2022 по футболу:
01.01.2022 | 15:30    Арсенал    1 - 2    Манчестер Сити
01.01.2022 | 18:00    Уотфорд    0 - 1    Тоттенхэм
01.01.2022 | 20:30    Кристал Пэлас    2 - 3    Вест Хэм
02.01.2022 | 17:00    Брентфорд    2 - 1    Астон Вилла
02.01.2022 | 17:00    Эвертон    2 - 3    Брайтон
02.01.2022 | 17:00    Лидс    2 - 1    Бернли
02.01.2022 | 19:30    Челси    * - *     Ливерпуль
03.01.2022 | 20:30    Манчестер Юнайтед    * - *     Вулверхэмптон
Лестер       vs.    Норвич  -  перенесен
Саутгемптон    vs.    Ньюкасл -  перенесен

 

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Арсенал vs. Манчестер Сити: онлайн видео

 

Уотфорд vs. Тоттенхэм Хотспур: онлайн видео

 

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