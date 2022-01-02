Английская Премьер-лига 2022: Видео обзор и результаты 21 тура
Смотреть онлайн видео голов и лучших моментов, а так же результаты матчей 21-го тура, футбольного чемпионата Англии 2021-2022, с участием: Челси, Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Арсенала, Манчестер Сити, и других команд.
Матчи 21 тура Английской Премьер-лиги 2022 по футболу:
01.01.2022 | 15:30 Арсенал 1 - 2 Манчестер Сити
01.01.2022 | 18:00 Уотфорд 0 - 1 Тоттенхэм
01.01.2022 | 20:30 Кристал Пэлас 2 - 3 Вест Хэм
02.01.2022 | 17:00 Брентфорд 2 - 1 Астон Вилла
02.01.2022 | 17:00 Эвертон 2 - 3 Брайтон
02.01.2022 | 17:00 Лидс 2 - 1 Бернли
02.01.2022 | 19:30 Челси * - * Ливерпуль
03.01.2022 | 20:30 Манчестер Юнайтед * - * Вулверхэмптон
Лестер vs. Норвич - перенесен
Саутгемптон vs. Ньюкасл - перенесен
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