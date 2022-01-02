Английская Премьер-лига 2022: Видео обзор и результаты 21 тура

Смотреть онлайн видео голов и лучших моментов, а так же результаты матчей 21-го тура, футбольного чемпионата Англии 2021-2022, с участием: Челси, Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Арсенала, Манчестер Сити, и других команд.

Матчи 21 тура Английской Премьер-лиги 2022 по футболу:

01.01.2022 | 15:30 Арсенал 1 - 2 Манчестер Сити

01.01.2022 | 18:00 Уотфорд 0 - 1 Тоттенхэм

01.01.2022 | 20:30 Кристал Пэлас 2 - 3 Вест Хэм

02.01.2022 | 17:00 Брентфорд 2 - 1 Астон Вилла

02.01.2022 | 17:00 Эвертон 2 - 3 Брайтон

02.01.2022 | 17:00 Лидс 2 - 1 Бернли

02.01.2022 | 19:30 Челси * - * Ливерпуль

03.01.2022 | 20:30 Манчестер Юнайтед * - * Вулверхэмптон

Лестер vs. Норвич - перенесен

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