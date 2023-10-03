Kanal D Турция: прямой эфир смотреть

Kanal D или Kanal Doğan, также известный как Channel D – это турецкий телеканал, начавший свое вещание летом 1993 году из Стамбула. Kanal D, стал первым турецким телеканалом, вещанием в формате высокой чёткости HD, в 2009 году, телеканал стал самым популярным по просмотрам в Турции и остается одним из самых просматриваемых телеканалов и в настоящее время.

Kanal D, один из ведущих производителей турецких сериалов: Kanal D уже создал такие популярные сериалы во всем мире; как "Три сестры", Черно-белая любовь", "В ожидании солнца", "Запретная любовь", "Жестокий Стамбул", "Если сильно полюбишь", "Игра на удачу", "Королёк – птичка певчая", "Кровавые цветы", "Тысяча и одна ночь", "Любовь напоказ" и многие другие шедевры в мире сериалов!

Смотрите онлайн турецкий Kanal D, в прямом эфире в любое время, бесплатно и в качественной HD трансляции, где бы у вас ни был компьютер или мобильное устройство!

Kanal D: прямой эфир