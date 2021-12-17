Матч! Страна смотреть онлайн прямой эфир

Матч! Страна – спортивный российский круглосуточный телеканал, основанный в 2009 году под названием название Матч! Наш Спорт. С 2019 года, телеканал носит новое название – "Матч! Страна".

Основу программ Матч! Страна, составляют спортивные клубные трансляции, международные и российские первенств, турниры и чемпионаты почти по всем видам спорта, развитым в РФ, - это баскетбол, футбол, волейбол, гандбол, плавание, спортивная и художественная гимнастика, биатлон, лыжные гонки и многое другое. В программу передач Матч! Страна, входят спортивные обзоры, дайджесты, трансляции в записи и документальные фильмы о спорте.

Матч! Страна онлайн трансляция

