TV8 Турция прямой эфир | TV8 – Canlı izle HD

TV8 Turkey смотреть онлайнTV8 – Это турецкий развлекательный, семейный телеканал со слоганом "Мы вместе", который начал свою работу зимой 1999 года в Стамбуле, сегодня вещает по всей Турции, в ТРСК (Северный Кипр), Иране и Азербайджане. 

В ежедневную программу передач, телеканала TV8, входят художественные фильмы, образовательные программы, телешоу, такие, как "Этот голос — Турция", "Талант — это вы", "Выживший. Все звёзды". 

Особое место в программе TV8 занимают сериалы, ежедневные и еженедельные собственного производства, такие, как: "Ночной свет"; "Красная комната"; "Точка отсчета"; "Ребенок - Тайна Матери"; "Ловушка"; "Дом, в котором ты родился - твоя судьба"; "Моя дорогая мама"; "Враг любви" и многие другие шедевры в мире сериалов!

 

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