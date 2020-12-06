Сегодня на мировых биржах, золото торгуется как металл или товар, поэтому торговля происходит на товарных биржах. Фьючерс золота, или инструмент купли продажи на биржах, обозначен, как XAU, от химического элемента «золото» с обозначением символом AU (от латинского Aurum). Фьючерсы на золото торгуются к доллару США и цена торговли и графика показана, - за 1 тройскую унцию, или за 31,1034 грамма в USD.

График Золото / Доллар США – в реальном времени

За стоимостью золота следят финансовые рынки всего мира. С незапамятных времен, золото было основой рыночной экономики на протяжении сотен лет до отмены золотого стандарта, что привело к появлению бумажных или фидуциарных денег, стоимость которых устанавливается государством вне зависимости от стоимости материала, из которого эти деньги изготовлены.

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