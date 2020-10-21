UFC 254: Хабиб Нурмагомедов vs. Джастин Гейджи – Онлайн трансляция
24 октября 2020 года на Бойцовском острове Яс в ОАЭ, пройдет грандиозный турнир UFC 254: Khabib vs. Gaethje. В главном поединке события, состоится титульный бой, - за пояс чемпиона UFC в легком весе: чемпион, россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) защищает свой титул от американца Джастина Гэтжи (22-2).
Кроме звезд юфс, в турнире UFC 254 примет участие большая группа бойцов из России и стан бывшего СССР: откроет турнир Александр Яковлев, затем выступят Шавкат Рахмонов, Магомед Анкалаев, Лилия Шакирова, Александр Волков.
Ранее заявленный бой Умара Нурмагомедова и Сергея Морозова, не состоится по причине госпитализации с гриппом Умара Нурмагомедова в госпиталь ОАЭ.
Кард / бои UFC 254 Khabib vs. Gaethje:
Основной кард
Легкий вес, титульный бой: Хабиб Нурмагомедов (ч) – Джастин Гэтжи
Средний вес: Роберт Уиттакер – Джаред Каннонье
Тяжелый вес: Александр Волков – Уолт Харрис
Средний вес: Джейкоб Малкун vs. Филипп Хоуз
Женский наилегчайший вес: Лилия Шакирова vs. Лорен Мерфи
Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев – Ион Куцелаба
Предварительный кард
Тяжелый вес: Стефан Струве vs. Тай Туиваса
Полусредний вес: Шавкат Рахмонов vs. Алекс "Cowboy" Оливейра
Полутяжёлый вес: Да Ун Джанг vs. Сэм Алви
Ранний предварительный кард
Легчайший вес: Кейси Кенни vs. Натаниэль Вуд
Женский наилегчайший вес: Лиана Джоджуа vs. Миранда Маверик
Легкий вес: Джоэл Альварес vs. Александр Яковлев
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