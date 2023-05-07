Бильярд ТВ - смотреть онлайн

Категория: ТВ онлайн | Смотреть прямой эфир бесплатно

Billiard TV круглосуточный спортивный телеканал, где профессиональные игроки со всего мира соревнуются на самой большом бильярдном клубе.

Billiard TV наряду с Eurosport, одни из первых телевизионных каналов, которые стали транслировать Международные турниры по бильярду. Смотрите в прямом эфире и в записи, турниры по карамболю, пулу и снукеру, английскому и американскому бильярду в хорошем качестве, при помощи вашего любимого устройства – смартфона, планшета, ноутбука или компьютера.

 

 

Billiard TV прямой эфир

 

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