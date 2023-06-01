Пятый канал смотреть онлайн | 5 канал прямой эфир

Пятый канал – Российский круглосуточный Федеральный телеканал, который стал последователем Ленинградской студии телевидения, начавшей вещание с января 1952 года.

Пятый канал - один из старейший в стране телеканал с богатой историей, который был и является первопроходцем и законодателем новой и старой культуры, с целю просвещения!

На сегодняшний день, большую часть эфира Пятого канала, занимают: новостные дайджесты, многосерийные и художественные фильмы, сериалы, фильмы и программы собственного производства, а также аналитические информационные программы, интервью с известными и знаменитыми людьми, образовательные программы, циклы документальных фильмов и передачи для детей разного возраста.

Пятый канал прямой эфир