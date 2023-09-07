МИР телеканал онлайн прямой эфир

Телеканал «Мир» создан государствами участниками Содружества Независимых Государств в 1992 году по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Штаб-квартира межгосударственная телерадиокомпании, МТРК «Мир», находится в Москве, еще 12 филиалов и представительств находятся в 9 странах СНГ.

Программу передач телеканала «Мир» формируют самые свежие и оперативные новости стран содружества: в Беларуси, Казахстане, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Молдавии, Таджикистана, Латвии, Литвы и Эстонии.

В сетке вещания канала Мир, информационно-аналитические программы, документальные и художественные фильмы, а также культурно-просветительские программы, которые ведут к интеграции и сближению дружественных, экономических, политических и культурных связей!

Телеканал Мир: прямой эфир