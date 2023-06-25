СТС Love смотреть онлайн прямой эфир

СТС – Круглосуточный развлекательный канал РФ, входящий в холдинг СТС Медиа, начавший свое вещание 14 февраля 2014 года.

Основу программ телеканала СТС Love, составляют успешные сериалы собственного зарубежного производства, а также шоу и реалити от уникальной студии СТС Медиа. Канал СТС Лав, имеет постоянную и большую аудиторию с полюбившимися хитами - сериалами, такими как, Папины дочки, Молодёжка, Кухня, Воронины, Кадетство, Закрытая школа, Молодежка и другими произведениями.

Большой популярностью у зрителей пользуются шоу: Сердца за любовь, Хорошие шутки, Молодая кровь, Модный синдикат, Страшная любовь, а зрителя всегда ждут премьеры новых и захватывающих программ и сериалов от телеканала СТС Love!

Канал СТС Love: онлайн прямой эфир