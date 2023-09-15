СПАС Телеканал: онлайн прямой эфир

«Спас» – Круглосуточный общественный Федеральный телеканал, который начал свое вещание летом 2005 года.

Основу программ передач телеканала «Спас» составляют просветительские и образовательные программы собственного полиформатного производства, исторические документальные и художественные фильмы, освещение отношений Русской православной церкви к экономической, политической и культурной жизни РФ, с целью просвещения, развития и укрепление духовно-нравственных основ России!

Телеканал Спас: прямой эфир