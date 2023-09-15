СПАС Телеканал: онлайн прямой эфир

Telekanal SPAS смотреть онлайн«Спас» – Круглосуточный общественный Федеральный телеканал, который начал свое вещание летом 2005 года. 

Основу программ передач телеканала «Спас» составляют просветительские и образовательные программы собственного полиформатного производства, исторические документальные и художественные фильмы, освещение отношений Русской православной церкви к экономической, политической и культурной жизни РФ, с целью просвещения, развития и укрепление духовно-нравственных основ России!

 

Телеканал Спас: прямой эфир

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

ТВ Онлайн

Последние материалы